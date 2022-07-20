總冠軍勇士季後失去幾名好手，但今天迎來好消息，據名記沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，大前鋒賈麥可格林(JaMychal Green)將與雷霆達成買斷協議，預計會以一份底薪合約加盟勇士，此外勇士可能會提供新秀Ryan Rollins一份保障合約，並將位置預留給老將伊戈達拉(Andre Iguodala)，新賽季名單約有14人。

Veteran forward JaMychal Green is working toward a contract buyout with Oklahoma City, and once that’s completed and he’s cleared waivers, Green intends to sign with Golden State, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 19, 2022

勇士奪冠後告別安德生(Juan Toscano-Anderson)、波特(Otto Porter Jr.)、達米恩李(Damion Lee)、畢耶利察(Nemanja Bjelica)、小裴頓(Gary Payton II)，但與中鋒魯尼(Kevon Looney)達成3年續約，並簽下後衛迪文森索(Donte DiVincenzo)，而接著他們預計再迎來一位新援，6月被金塊送到雷霆的賈麥可將被買斷，經過48小時候沒意外會加盟勇士。

這麼一來勇士開季名單逐漸整齊，將會有柯瑞(Stephen Curry)、克雷湯普生(Klay Thompson)、威金斯(Andrew Wiggins)、卓雷蒙格林(Draymond Green)、賈麥可、魯尼、迪文森索、普爾(Jordan Poole)、穆迪(Moses Moody)、庫敏加(Jonathan Kuminga)、懷斯曼(James Wiseman)、Rollins、Patrick Baldwin Jr.。

而賈麥可加入能提升鋒線實力、外線能量，他生涯命中率有36.6%，擔任大前鋒的他能裡能外，防守也有一定水準，滿適合勇士球風。32歲的他上季為金塊出賽67場，場均6.4分4.2籃板，生涯則有7.9分5.7籃板，投籃命中率52.8%。至於伊戈達拉目前尚未決定是否退役，但他提到若重返勇士，絕不想擔任球員兼教練角色。