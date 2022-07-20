基隆林姓女子日前與家族同遊澎湖，卻與包車業者發生消費糾紛，氣得上網發文投訴。林女20日出面表示，雖然包車是由旅行社聯繫，旅行社在事發後多次道歉，甚至希望能夠請林女家族吃頓飯道歉，但她認為問題出在包車業者上，林女只希望自己是最後一個受害者。

林女表示，日前帶家族一行10人到澎湖旅行，4天就花了20萬元，由於人數較多，因此與負責機票及住宿的旅行社約定要進行包車旅遊，且不需要導遊。但到了澎湖後，包車業者卻狀況百出，除了執意帶林女一家人去逛特定免稅店及特產店外，車子的冷氣還不冷，甚至不願配合包車的林女一家行程。

林女指出，她知道很多旅行的包車業者選擇帶消費者去特定店家，是為了賺取傭金，但她認為，她們與旅行社已經說好是包車行程，業者就應該配合消費者的行程。

林女透露，旅行社在事發後多次向她道歉，並表示該包車業者也是第一次合作，希望能夠向林女表達歉意。但林女認為，旅行社已經盡力與包車業者溝通，並沒有意思想索取補償，甚至也推掉旅行社請吃飯道歉的邀約。她認為，可能是旅行業者與包車業者的聯絡疏失，只希望包車業者能夠改善，也希望自己是最後一個受害者。

不過經與澎湖包車業者聯繫後，業者表示，當初旅行社與該公司洽租時，便沒有說明是「包車」，旅行社提供的費用也不是包車的價格，因此該公司僅提供點對點的移動服務。業者表示在澎湖長期經營，不會做損壞自己商譽的事情，對於林女的遭遇表示遺憾。