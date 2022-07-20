張善政說，政治人物誠信很重要。（游念育攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出不只中華大學的碩士論文被指涉抄襲「竹科期末報告書」，就連他在台大國發所的碩士論文，也被爆疑似抄同所學生的論文。國民黨桃園市長參選人張善政今拿出自己的博士論文，並拍胸脯掛保證「如假包換」，頗有嘲諷林智堅的意味。

張善政今天參加資深媒體人黃暐瀚節目錄影，在錄影時，首度曝光1981年在美國康乃爾大學的博士論文；張善政拍胸脯是「如假包換」，上面還有41年歲月的痕跡，雖然編排有點粗糙，但很不容易，裡面還有數學式，很多圖型。

張善政強調，政治人物誠信很重要，以我們學土木來說，在學校教學生，如果沒有好好教，未來設計的房子是偷工減料或設計不好，像台南維冠大樓的倒塌，其實是設計跟施工問題，工程師責任太重大。

張善政說，要教學生一定要按部就班，知道不能超捷徑，道德上要有誠信，工程是這樣，醫學也是這樣，誠信道理是所有學術都適用的。