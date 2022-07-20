國民黨高雄市長參選人柯志恩今（20）日早上前往玉皇宮參拜，也順便安了太歲。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（20）日早上前往玉皇宮參拜，也順便安了太歲。不過，日前高雄市長陳其邁才去拔樁，玉皇宮主委許文良公開力挺陳其邁，柯志恩此行格外受到關注。對此，她強調，這次沒有驚動任何人，單純拜拜而已，會再找時間透過管道向許文良請益。

被視為深藍鐵樁腳的玉皇宮天公廟主委許文良，日前倒戈力挺現任高雄市長陳其邁，許文良公開稱「這次他會號召天公ㄚ黨大力支持陳其邁」，柯志恩當時回應，「不需要刻意比拚誰拔樁誰，政治不用如此」，但她會盡快拜訪許文良主委。

柯志恩表示，今早利用開會的空擋，想在農曆7月之前安太歲就去玉皇宮，但沒有驚動任何人，也沒告知廟方，就跟著助理兩人非常虔誠去拜拜。至於許文良董事長，隔一陣子再透過其他管道當面請教意見，強調今天只是非常單純的祈福行程。

柯志恩今年60歲，生肖屬虎，她說，今年是她的本命年，正所謂「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，她按照禮俗在春節期間安過太歲了。來到高雄之後，特別選在農曆7月前「默默地」前往鄰近的玉皇宮，祈求國泰民安，家人平安順利，也希望神明保佑，讓她克服未來的種種挑戰，逆水行舟，奮勇前行。