林男遭詐騙集團詐稱中了新台幣7175萬元彩金，但要先匯稅金，林到銀行要匯9萬元，所幸，行員及警方即時阻詐。（保七總隊提供／潘虹恩台中傳真）

林男遭網路交友詐騙，到銀行要匯款，員警指出諸多疑點說明，對方自稱是英國人卻用簡體中文對話，根本不合理。（保七總隊提供／潘虹恩台中傳真）

雲林縣50歲林姓男子在臉書認識自稱是英國彩券公司幹部，宣稱可透過內部作業讓他中大獎，不久又告知已「安排」中了新台幣7175萬元彩金，只要匯款繳9萬元稅金，巨額彩金就可到手，林男興高采烈到台銀斗六分行匯款，還與行員分享喜悅，行員察覺有異通報員警，警方追查發現，他是中了網路詐騙陷阱，即時勸止阻詐。

林男在網路臉書認識自稱是英國彩券公司幹部的網友，對方透過網路聊天打好交情、獲取信任後，宣稱可透過內部作業讓林中大獎，不久告知，已「安排」中了彩金英鎊200萬元（約折合新台幣7175萬元），只要先匯出稅金美金3000元（折合約新台幣9萬元），就可將高額彩金帶回家。

林男趕到銀行匯款，興高采烈地向行員表示，他中了大獎，行員察覺有異，通報保七員警到場關切。「趕緊匯錢出去，不要妨礙中獎！」林向警方堅稱，只要將美金3000元匯出，就會有專人將英鎊200萬元送到他家。

員警苦口婆心地向林男說明，他不是中大獎，是中了詐騙集團網路交友詐騙陷阱，並點出「天下哪有這麼好康的事？」，在網路認識朋友，就馬上中巨額獎金，且對方自稱英國人卻用簡體中文對話，並要求將錢匯到土耳其的銀行，根本疑點重重。

經過員警和行員不斷苦勸，林男才驚覺險遭詐騙，感謝員警與行員協助。保七總隊表示，全案已送往轄區派出所繼續追查，並呼籲，民眾慎防詐騙集團彩券中獎詐騙手法，避免受騙上當。