1名網友日前在新北市新莊區明中街前的紅綠燈等紅燈時，見到1輛轎車在後車廂貼2張貼紙寫「女新手」，原PO見狀逗趣發文回應，「好！我知道了。」貼文一出，引起大批網友們熱烈討論：「女新手是不停紅燈的」、「遇見請盡速遠離」、「尊重生命」、「讓她回村」、「極度危險」。

原PO於臉書社團《路上觀察學院》PO出一張新手車主上路的照片，畫面中可見，原PO開車行經新北市新莊區明中街，前方停等紅燈的黑色轎車在後車廂貼上「女新手」貼紙，提醒後方用路人小心駕駛，該位女新手還意味不明，重複貼上一張新手貼紙，讓他不禁爆笑發文寫下：「好！我知道了」。

文章曝光後，網友紛紛留言：「貼這個很嚇人，轉彎的信號，是要注意雨刷是否啟動」、「女新手極度危險！不可控馬路神主牌如遇見請儘速遠離」、「謝謝她的誠實，尊重生命」、「重要的說三遍，這才說兩遍應該不重要」、「新手是警告；女新手=是嚴重警告」、「娘子又出來找相公了」、「又不是所有女都跟她一樣自己新還要拖一堆人下水」、「女新手是不停紅燈的」。

也有人告訴原PO：「知道了還靠那麼近」、「你…停在網狀線上」、「竟然停那麼近，不怕切到倒車檔嗎？」、「碰碰車，起動出發」、「讓她回村」。