喬友大樓大火4死22傷，監察院20日通過提案，糾正彰化縣政府，彰縣府表示，針對公寓大廈大樓安全管理等，逐一提出具體執行的檢討改革方案，而喬友大樓百香果旅館變更使用執照併室內裝修行政疏失，當時承辦相關人員等皆已依規辦理懲處。對監察院的糾正，縣府會提出申復並策勵精進作為。

有關監委所提該大樓閒置空間管理不當，彰化縣政府啟動清查列管轄內老舊危險且有停業閒置空間之供公眾使用建築物，成縣內6層以上建築物計有788件、訂定管理條例強化輔導老舊危險公寓大廈成立管理組織作業，向內政部營建署提報「彰化縣輔導公寓大廈成立管理組織補助計畫」，每月召開維護建築物公共安全督導會報督管執行情形。

針對跨局處協調不周，建築物資訊橫向聯繫與勾稽掌握闕如，建設處於審查變更使用執照均須附上消防局核准函及相關消防圖說，城觀處審查旅館登記許可亦須附上變更使用執照、消防局核准函及相關消防圖說，一經核對與變更使用執照竣工圖有不符情形者，採退件重新辦理消防局竣工查驗程序，確保現場建築物與圖說資料保持一致且合法。

對於監委建議積極研議「消防人員創傷後壓力症候群（PTSD）之諮詢與診治」，彰縣府與消防局主動發起縣府人事處、彰基、秀傳、彰化醫院與彰化縣防災協會等單位，動員12位心理諮商師，針對消防救災人員總計151名，於2週內辦理14場次減壓座談，篩檢出高風險人員計42名，委由彰化基督教醫院精神科醫師辦理第二階段1對1個別心理諮商，其中10位再接受進一步治療，至2022年6月除1名尚在治療，餘9位皆已結案，後續依個案由所建立諮商管道適時提供協助。