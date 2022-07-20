荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)周三公布第二季(4~6月)淨利增加，新訂單金額達到創紀錄新高水準。

艾司摩爾在聲明中表示，第二季淨利為14.11億歐元(約14.4億美元)，表現高於去年同期的10.38億歐元，年增35.6%。

而分析師此前預估淨利為14.4億歐元。艾司摩爾表示，獲利受到較高的成本上升和部分銷售延後確認的影響，「一些趕在荷蘭完成全面測試之前，先向客戶出貨的系統，推遲了收入確認，影響了公司獲利」。

第二季淨訂單達創紀錄的84.6億歐元，高於第一季的69.7億歐元。其中孔徑數0.33和0.55的EUV(極紫外光)機台訂單達到54億歐元。

艾司摩爾說，在全球半導體短缺已經出現一些和緩的跡象下，該公司正以最大產能營運。

執行長Peter Wennink說，在某些由消費者驅動的市場領域，部分客戶呈現需求放緩跡象，但是對艾司摩爾系統的需求依然強勁。「儘管我們仍計畫今年將出貨創紀錄數量的系統，但是供應鏈限制的增加，導致啟動時間延遲」。

艾司摩爾預估第三季銷售將在51億至54億歐元間，毛利率在49%至50%間。全年銷售額增幅在10%，低於此前預估的20%。執行長說，由於下半年出貨加速，部分銷售將延遲到明年才確認，將推遲相關銷售收入。

ASML表示，2022年由於快速發貨計畫的實施，銷售將有18億歐元推遲確認，銷售到2023年將有所上升。這意味著，2022年的銷售額增幅將比早先估算的20%下降約10%。

艾司摩爾第二季銷售54.30億歐元，年增53.7%；毛利率49.1%；營益率30.4%；每股盈餘3.54歐元。

第二季在系統銷售方面，台灣占比高達41%，其次為南韓的33%，以及中國大陸的10%。

今年迄今，ASML股價下跌31%，為約484.80歐元。