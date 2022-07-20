大園一名林姓男子今日中午出門買飯時，車輛突然拋錨卡在車道上。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區近日發生汽、機車擦撞事故，導致機車騎士整張臉血流不止，當時正休假的幼獅消防分隊陳姓隊員正好在旁目睹事故發生，立即上前協助；另大園區一名男子今午外出買飯時，車輛突拋錨路中，造成車流回堵，巡邏員警見狀趕緊上前推車，幫助駕駛解圍。

桃市消防二大隊指出，陳員18日休假時在路口目擊汽、機車擦撞事故，立即停車查看騎士傷勢，協助汽車駕駛報案、放置警示三角錐，並在救護人員到場前照護傷者。

陳員也協助救護人員搬運傷者，固定頸圈與長背板，另事發當下汽車駕駛相當慌張，陳員安撫其情緒後，陪同處理後續流程，事後該駕駛也到分隊親自致謝。

此外，大園警分局表示，巡邏員警今中午11時許行經中山北路、大觀路口時，發現一輛小客車停在車道，一旁林姓男子神情慌張地講電話，便上前關心。林男說，他外出買午餐車子卻突然拋錨，正中午車流量多，路過車輛不停按喇叭，讓他不知該如何是好。

員警見該處為單線雙向道，後方車輛已回堵，便在現場引導車流，並協助駕駛將車輛推到路邊安全處，避免發生危險，後續由林男友人前來救援。