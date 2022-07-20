國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊遲未公布，遭質疑是「躺平族」。國民黨主席朱立倫今回擊，「抄跑一族」無所不用其極，想不到名詞就說國民黨是躺平族，朱也在致詞時脫口證實立委林奕華將擔任總幹事，前議長吳碧珠、台北市前市長郝龍斌等會共同規畫各區競選團隊。

北市議會國民黨團今進行媒體餐敘，蔣萬安、國民黨主席朱立倫及台北市前市長郝龍斌、台北市黨部主委黃呂錦茹皆出席力挺，與全體北市議員一字排開，展現團結氣勢。

黃呂錦茹致詞時說，外界批評蔣萬安沒有團隊，「我們就是蔣萬安團隊」，前議長吳碧珠也稱要加入團隊，國民黨陣容非常堅強、團結，大咖非常多，北北基桃要造成龍捲風，好戲在後頭。

朱立倫表示，民進黨近日提名陳時中參選北市，今日場合不批評陳時中，但國民黨沒有中央豐厚的資源，也沒有國營事業、網軍的資源，但有決心志氣。

朱立倫接著爆料，在黃呂錦茹擘畫下，林奕華擔任總幹事，結合吳碧珠、郝龍斌等前輩共同規畫各區競選團隊，一定能夠把所有組織動員發揮到最高，北北基桃要團隊作戰。

郝龍斌指出，若有一個人比蔣萬安更希望當選，那絕對是郝龍斌，雖然他認為陳時中不夠格做台北市長，而且陳時中從來「不誠實」，但台北市空轉8年他是講對了，要靠蔣萬安來重新運轉。

郝認為，蔣萬安只缺一件事，就是沒有行政資源，但是看到這麼多議員，國民黨只要團結就可以光復首都，更重要的是聯手造成外溢效應，讓全台灣選舉創造佳績。

對於蔣萬安團隊未正式對外宣布人選，也被譏是「躺平族」，朱立倫回擊，「我們有躺平嗎？」他嘆了一口氣批評「抄跑一族」無所不用其極，又抄襲又落跑，想不到名詞就說國民黨是躺平族。

朱立倫表示，外界質疑批評都可以虛心檢討，但很多傳言都不是事實，包括某位幕僚是他的同事，也是侯友宜的同事，因為身體關係卻被誤導成離去，大家不要以訛傳訛，林奕華跟議員的之間的聯繫管道也是完全暢通的，吳碧珠更是大家尊重的。

蔣萬安強調，他的團隊不斷在擴充，團隊每天拚搏奮戰，照計有節奏跟步調，虛心接受建議隨時調整，當外界想要試圖見縫插針、刻意分化，動搖支持者的信心，就是他們更加團結的時候，年底是一場團體戰，北北基桃共同治理，未來一定是聯合作戰，共同努力朝向勝選邁進。

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