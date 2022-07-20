中國駐英國使館網站20日消息，駐英國使館發言人就英方在聯合國人權理事會第50屆會議上涉中錯誤言論、英國廣播公司（BBC） 炒作美英情報部門官員涉中錯誤言論、BBC再次炒作華人律師被英國情報部門指責事件，三答記者提問強調，英方相關言論罔顧事實，顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，中方對此堅決反對並予以強烈譴責。

記者一問：英國官員在聯合國人權理事會第50屆會議閉幕發言中，再次就宗教信仰自由以及涉港、涉疆問題對中國進行無端指責。

使館發言人指出，尊重和保護宗教信仰自由是中國共產黨和中國政府對待宗教事務的基本政策。這早已寫入《中國憲法》，得到嚴格執行和充分保障。香港回歸25年來，在祖國全力支持下，在香港特別行政區政府和社會各界共同努力下，「一國兩制」實踐在香港取得了舉世公認的成功。香港民眾今天依法享有遠遠超出英國殖民統治時期的更多權利和自由。涉疆問題根本不是什麼人權問題，而是反暴恐、反分裂、去極端化問題。當前，新疆正處於歷史上最好的發展時期。中方堅決反對英方對聯合國人權高專訪中說三道四，並惡意炒作所謂涉疆報告。

發言人稱，包括英國在內的少數西方國家不斷炮製和散布謊言，但這改變不了中國人權事業取得巨大成就的基本事實，也改變不了中國人民堅定不移走自己人權發展道路的堅定決心。近百個國家在聯合國人權理事會第50屆會議上發出正義聲音、支持中國正當立場，再次充分說明了公道自在人心，得道者多助。

發言人稱，再次敦促英方糾正在人權問題上搞雙重標準的惡劣做法，好好反省自身在國內國外犯下的嚴重侵犯人權的錯誤，停止以任何藉口干涉中國內政。

記者二問：BBC近日發布報導，美國與英國情報部門官員日前在聯合發布會上散布反中言論。

中使館發言人強調，日前已經就美英情報官員的涉中錯誤言論作出公開反應。再次強調，他們對中國的指責完全是無中生有，捕風捉影，強烈譴責這種賊喊捉賊、欺世盜名的醜陋表演！

必須指出，美英情報部門才是任意對別國搞竊聽、偷盜、滲透、顛覆的慣犯，早已臭名昭著。他們散布種種涉中謊話，目的是要抹黑中國政治制度，製造恐中反中情緒，並轉移公眾視線以掩蓋自身的醜惡行徑。他們這一圖謀早已被識破，絕不可能得逞！

我們敦促BBC遵守媒體的職業道德，停止炒作和散布反中謊言。

記者三問，近日英國廣播公司重新炒作「李貞駒事件」，聲稱英國情報部門盡管不掌握犯罪證據，但仍指責該華人律師參與為中國政府進行「政治干預活動」。

使館發言人回應，已經在今年1月就英方的惡意炒作表明了立場。要再次強調，中國歷來奉行不干涉別國內政原則。沒有必要、也不會去「收買」外國議員。強烈譴責一些人捕風捉影，對英國的華人群體進行抹黑、恐嚇。也要敦促BBC恪守新聞職業道德，停止製造和傳播反中謠言。