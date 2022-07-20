位於台中市南屯區的社宅「建功1號好宅」即將落成，台中市長盧秀燕今天前往視察時指出，這處由民間建商興建回饋社會的好宅，預計9月公告招租，最快明年3月可入住。

針對台中市社會住宅興辦情形，盧秀燕指出，台中市社會住宅興辦5000戶的目標，去年底已全部達標，但不會因達標而滿足，台中有許多年輕人及弱勢朋友需要照顧，目前已開工或完工的好宅逾7000戶，市府將繼續推進。

盧秀燕表示，市府多管齊下興建好宅，如引進民間資源，由民間建商興建回饋社會，提供年輕人及弱勢朋友住所；今年起也實施囤房稅，徵收費用將專款專用，全部補助年輕人及社會弱勢租金或購屋補貼，大力補助、實現居住正義，希望大家在台中安心居住。

台中市政府指出，「建功1號好宅」位於南屯區春安路與春安三街交叉口，全棟規劃地下5層、地上15層共78戶優質好宅，其中2房型52戶、3房型26戶，每戶都提供包括冷氣、廚具、衛浴設備、單人或雙人床箱、衣櫃、窗簾及燈具等家具及家電，並設有托嬰中心。

至於租金問題，市府表示，租金價格由3家不動產估價師完成市價查估，並經市府住宅審議會大會評定，未來將延續台中市租金優惠政策，以市價7折以下招租，第1年更以市價5折租金優惠住民，2房型約新台幣9000元至9800元，3房型約1萬2700元。（編輯：郭諭儒）1110720