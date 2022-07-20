六年前才撤離台灣，巴克萊證券將第三度來台設子公司。金管會20日宣布，同意英商巴克萊銀行（BARCLAYS BANK）申請籌設子公司「台灣巴克萊證券」，經營證券經紀及承銷業務；這是事隔11年，再度有外資券商要來台設點。證期局表示，巴克萊銀行是英國第一大金融機構，來台設券商除了投入資本額10億元之外，未來亦將替台股帶入新的外資及新的商品。

上次有外資券商來台設點就是巴克萊證券，在2011年時申請來台，再上一家是2008年來台的美林證券，等於巴克萊證券第三度來台設子公司，亦是台灣11年來再度核准外資券商落地。

依規定，券商若要開辦承銷業務資本額是4億元、經紀業務資本額2億元，巴克萊證券原本只需投入6億元資本額，而暫時未打算開辦自營業務的巴克萊為了展現誠意，一次投入10億元。金管會表示，依規定台灣巴克萊證券須在金管會許可設立日起6個月內完成公司登記，並申請核發許可證照，巴克萊向金管會預估2022年底前會開業，成為台灣第68家券商、及第14家在台外資券商。

巴克萊集團的銀行和證券，都已「二進二出」台灣。證券部分，第一次是在1996年設立英商柏克萊證券，1998年營業讓與給瑞士第一波士頓證券；2011年再獲准來台設立巴克萊資本證券公司，2016年又以集團策略要撤離亞洲為由，再度離開台灣市場。巴克萊銀行則是在1990年來台設分行、1995年裁撤；2005年3月再來設分行，2017年7月裁撤在台分行。

據金管會了解，2016年時因為當時巴克萊集團總裁決定專心經營歐美市場，因此撤離台灣、南韓、馬來西亞、菲律賓、泰國、澳洲等市場，但有保留香港據點，2022年是集團總裁換人，策略再度轉變，將陸續重回亞洲市場，其中，台灣即是巴克萊認為的重要市場之一，積極申請要回來。

金管會指出，巴克萊集團是英國最大金融機構，是綜合銀行形式，即可經營銀行及證券業務，此次重回台灣證券市場，是其客戶有投資台股等需求，亦有意要與台灣金融機構往來，因此第三度回到台灣市場。