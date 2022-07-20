天氣悶熱加上暑假，20日用電量飆上史上新高，用電量也破4,000萬瓩，台電表示，由於產業接單暢旺與暑假學生在家開冷氣，因此用電量創上史上最高紀錄。

根據台電網站顯示，20日下午2點用電量達到4,009.9萬瓩，刷新成為用電史上最高紀錄，最大供電能力有4,460.5萬瓩，整體供電仍有餘裕，預估備轉容量率可維持在10%附近。

回顧近期用電狀況，過往歷史用電最高紀錄在今年6月底創下，當時用電量3,994萬瓩，成為當時用電最高，現在用電量一舉突破4,000萬瓩大關，寫下用電史上新高。