受到南山人壽投資虧損，第二季淨值恐跌破千億元大關，此利空衝擊潤泰集團旗下間接轉投資南山的潤泰新（9945）及潤泰全（2915）股價雙跌停，波及集團股幾乎全部重傷，9檔潤泰集團有8檔收跌，20日集團股市值蒸發234.2億元。

潤泰集團股今天除了上述二檔潤泰新、潤泰全爆量跌停外，其餘個股全數放量。低檔下殺爆量，是否有特定人逢低操作，以及法人今天買賣超動向都成市場關注焦點。

潤泰新今天股價跌停下殺至65.7元，成交量放大至36,916張、日增12.63倍，市值蒸發151.7億元；掉到1,384.2億元；潤泰全跌停收72.9元，成交量也放大至14,620張、日增6.13倍，市值跌到535.3億元，單日減少58.7億元，光是這二檔市值就蒸發了超過210億元。

此外，潤弘及潤泰材股價今天也各跌6.39％、3.07％，潤弘成交量雖只有588張，但日增近15倍，潤泰材成交量僅282張、日增3.6倍；日友、泰福-KY均跌2％以上。9檔潤泰集團有8檔收跌，僅智崴小漲1.74％。