指揮中心今天宣布，周五（22日）起開放50歲以上打第四劑疫苗，不少民眾擔憂到底該不該打。中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉建議，高危險族群及今年冬天前沒染疫過的人，最好在冬天之前去接種第四劑疫苗，加強自身的保護力。

第四劑疫苗接種對象擴及50歲以上民眾，但到底該不該去打？還是要等次世代疫苗，何美鄉認為2種人可以去打，分別是高危險族群，以及今年冬天前還沒有被感染過的人。這2類人最好在冬天前去打第四劑。此外，今年打流感疫苗也很重要，因為台灣已經2年沒有流行流感了，每年冬季流行有助於維持免疫力。

至於許多人引頸期盼的莫德納次世代疫苗，何美鄉指出，次世代疫苗仍是針對BA.1所做的疫苗，不是BA.4或BA.5。而且次世代疫苗所產生對BA.5的中和抗體，與原始疫苗相比，無論接種者是否被感染過都不到2倍。研究結果再度顯示出綜合免疫的優勢，感染過的人打疫苗，所產生對BA.5的中和抗體是未感染過的人的3倍。

目前符合第4劑資格的對象為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下、第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫、航空機組員、機構及社福照護系統相關工作人員施打。另自7月22日起，50歲以上的族群，打完第三劑間隔5個月後，即可預約打第四劑；曾確診過的人則建議在確診3個月後再打。

另指揮中心發言人莊人祥也提醒，50歲以上的確診者想打第四劑，除了要符合確診後3個月才能打的規定，也需要注意是否已經打完第三劑超過5個月了。