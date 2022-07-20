嘉義市副市長陳淑慧（右）與築夢者街舞小子羅國銓尬舞。（廖素慧攝）

嘉義築夢者裝扮成蜘蛛人、死侍、鋼鐵人表演街舞。（廖素慧攝）

嘉義市推展街舞，7月30、31日將舉辦街舞大賽，入選國手集訓營的嘉義街舞小子羅國銓將與菲律賓前國手有場爭霸賽，但他最近出國比賽卻意外確診新冠肺炎，為了應戰這場硬仗，正積極練舞及調養體能。

嘉義築夢者在地深耕街舞運動多年，舞者羅國銓征戰各項賽事爭取積分，目前是台灣積分賽第1名，也是亞洲排名第1及世界排名第14，已入選國手，今年初開始到左營訓練中心集訓。

羅國銓說，最近到西班牙參加國際積分賽，進入8強取4，比賽一開始卻感覺全身無力，跳不出街舞的爆點及爆發力，他心想不妙，仍堅持跳完，後來篩檢確診。

羅國銓說，痊癒解隔初期跳舞時明顯很喘、臉色發白，目前一邊練舞一邊調養身體，要把肺活量及體力調回來，準備好應戰7月31日「街舞首都」爭霸賽中的菲律賓前國手。

副市長陳淑慧表示，嘉義市近幾年來積極推動街舞，2年前舉辦「街舞首都」活動，回響熱烈，今年再擴大舉辦，7月30日有全國舞藝競賽、7月31日有街舞大賽及街舞爭霸賽，高手雲集，精采可期。

築夢者成員田欣指出，嘉義跳街舞的風氣愈來愈盛，各國高中學校都有熱舞社、街舞社，也有國小開課教跳街舞，而且現在不只青少年朋友喜歡嘻哈風格的街舞，阿公阿嬤也跳出樂趣。

田欣說，目前有10多位7、80歲的阿嬤阿嬤學跳街舞，雖然沒有激烈的地板動作，但他們的肢體律動、動作架式、力度及美度、服飾穿搭，都洋溢嘻哈風格，他們多次應邀表演很受歡迎。