蘿莉塔曾是《大學生了沒》班底，善於接話與做效果的她得到許多觀眾喜愛，蘿莉塔亮麗外表也曾被日本AV導演選中，但她試鏡前渾然不知試鏡的角色就是AV女優，得知真相後，她驚訝不已，聽到月收入曾一瞬間考慮過要不要去。

蘿莉塔坦言曾經一瞬間動過答應拍謎片邀請的念頭。(圖/蘿莉塔IG)

在《11點熱吵店》節目中，蘿莉塔表示當時正就讀研究所，已經在《大學生了沒》出道，朋友有天問她是否有興趣試鏡戲劇作品，蘿莉塔得知消息後開心不已，因為當時的她非常希望能有作品想說「那就先去試看看，沒上也沒差」，一口答應試鏡邀請。

試鏡前，朋友告訴蘿莉塔並不用先看任何腳本，也不用穿戲服「因為導演想要先看演員是否有符合那個角色」，過了1個禮拜，朋友興奮通知「妳居然被選上了」，並轉達導演想和她單獨碰面，蘿莉塔非常期待，想說終於有機會去日本了，夢想可以往「早安少女組」這種路線發展，但見面前導演提供範例照，結果她滿頭問號「怎麼都沒穿衣服？」還指定要有M字腿的動作。

蘿莉塔追問之下，朋友支吾了半天才鬆口坦言是「其實那個日本導演是AV導演」，所以蘿莉塔去的是「AV女優的試鏡機會」，當時朋友覺得她是一個貪財的人，所以面試上了一定會去。當初聽到對方說一個月可以賺50萬起跳，她坦言當下閃過一個念頭：「有點想說還是要去？」不過她最後還是覺得不行，自嘲道「那個導演到底看上我什麼。」