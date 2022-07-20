政府陸續解除邊境限制，但目前仍有5類境外非學位生無法入境。教育部長潘文忠今表示，已正式向指揮中心提出申請，希望解除所有境外生的入境限制，回到疫情前的狀況。同時，教育部也會和陸委會、海基會及民間單位一起努力，以讓陸生可以來台就學。

境外學位生等目前已都可以入境，但仍有5類境外非學位生無法來台，包含來台研習華語2個月以下華語生、交換生、短期研習生、個人選讀生、大陸研修生等。

教育部今天舉行部務會報，潘文忠會前接受媒體採訪時指出，針對境外生來台就學，教育部在6月底經過指揮中心同意後，已請學校開始為學位生、交換生、華語生入境做準備。

教育部在7月8日通函各大專校院有關111學年境外學生未持有我國有效居留證者專案入境申請作業，其中包含2個月以上華語生、依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收之外國交換學生等。不過目前仍有5類境外非學位生到目前還無法入境。

潘文忠表示，在日前的行政院擴大會報裡面，教育部提出讓各式各樣的境外生都可以入境的主張，並於近日向指揮中心申請，希望讓剩下的5類境外非學位生可以入境。一旦指揮中心通過，所有境外生入境都可以回到疫情前的樣子，不會再有其他限制。

此外，111學年陸生來台就讀碩博士班昨放榜，原預計要招1500人，但最後只有45校錄取465人，招生達成率為31％，創下史上新低。陸生聯招會表示，最後一屆學士班陸生9月將升上大四，之後就沒有陸生，國內大學招收陸生讀碩博士班的狀況將更糟。

潘文忠對此表示，大陸從2020年片面限制大陸青年來台學習，非常可惜，台灣一貫立場都是歡迎陸生來台，教育部將和陸委會、海基會及其他民間單位合作，秉持推動兩岸交流的態度，希望讓陸生來台，也希望大陸方面不要輕易讓陸生少了來台學習的機會。