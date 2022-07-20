新北市五股農友陳廣益、三峽農友黃清泉和朱柏蒼，分別獲得新北筍王和北區冠軍筍王。新北市長侯友宜今在市政會議頒發匾額給3位農友，感謝筍農辛勞。（新北市農業局提供）

新北市是全台綠竹筍最大產區，產量和品質是全國之首，其中五股農友陳廣益、三峽農友黃清泉和朱柏蒼，分別獲得新北筍王和北區冠軍筍王。新北市長侯友宜今在市政會議頒發匾額給3位農友，感謝筍農辛勞，為新北爭光。

為了提升筍農栽培技術，新北市每年選在竹筍產季辦理「新北筍王爭霸戰」，輔導產區農民參加北部地區優質安全綠竹筍評鑑等賽事，參賽農友須將當天採收的新鮮竹筍送到會場，經過外觀、色澤、柔嫩度及甜度等項目評選後，選出最高積分獲得筍王名號。

農業局指出，今年的新北筍王由五股農友陳廣益從86位筍農中脫穎而出，摘下殊榮；三峽農友黃清泉、朱柏蒼也從5縣市（新北、台北、基隆、桃園、苗栗）、126位菁英脫穎而出，分別獲得今年北部安全綠竹筍評鑑的有機組、評鑑組冠軍。

農業局說，陳廣益是五股農會常務監事，將運用獲獎經驗，幫助更多農友，未來第一線推廣也會鼓勵農民強化分級作業，讓產品更精緻，另外，黃清泉、朱柏蒼也被認為有機綠竹筍界始祖，市府早在2012年與三峽區農會合作輔導，成立全台第一個有機產銷班，兩人在班內擔任幹部成員，有機栽培經歷豐富，專精於綠竹筍園區管理、保鮮採收，因此每到產季2人綠竹筍都供不應求。

侯友宜表示，北部綠竹筍產量占全台70％，其中新北生產面積達2328 公頃，年產值約17億元，今年「新北筍王爭霸戰」、「北部地區優質安全綠竹筍評鑑」參賽點數都是有史以來最多，代表筍農近年積極參與農產競賽，經過改良場評審後，新北綠竹筍品質絕對值得信賴，希望民眾趁著產季來新北遊玩吃好筍。