夏天悶熱高溫，總是讓人心情特別浮躁。命理專家艾菲爾老師在臉書粉專分享，太陽、上升或金星星座落在射手座、天秤座、巨蟹座和白羊座的人，在今年夏天很可能有偷吃的跡象，或遊走在出軌的邊緣，自己和戀人都要多加注意，利用一些方法替彼此的感情升溫，避免有心人見縫插針。

第4名：射手座

7月底吉星「木星」就要在射手座的戀愛宮位逆行了，最近和另一半之間，會有一種熱戀期已經過了、生活逐漸平淡的感覺，這代表2人的感情可能已經有點變質，因此需要適時安排一些小驚喜、下班後的約會等，幫助感情加溫，否則一旦射手座身邊有新的刺激，就很容易受到吸引。

第3名：天秤座

這個夏天，天秤座的夫妻宮正面臨木星逆行危機，近期容易受到外界誘惑，對象很可能是以前的青梅竹馬丶鄰居，或是生意場上遇到的人，甚至是曾喜歡過的人，最大的原因就是2人之間的溝通出現問題，互相無法理解，才會讓外人有機可乘，建議你們要多與對方溝通，學習以同理心對待彼此。

第2名：巨蟹座

這個夏天，巨蟹座會有接踵而來的工作，因而感到身心俱疲，和另一半約會的時間自然隨之減少，但這會讓對方認為巨蟹座不夠用心、付出變少了，巨蟹座也會認為對方不用體諒，不斷向其他朋友抱怨，導致感情出現危機，建議巨蟹座的戀人減少抱怨，避免他把心事都說給別人聽，讓有心之人有機會見縫插針。

第1名：白羊座

白羊座的另一半或許會用獨立自主來形容他，但其實他很需要一個可以談心的戀人，一旦相處的時間變少，就會有些寂寞難耐，想找人一起聊天、吃飯，而且在這個夏天，白羊座會更渴望有人陪伴，如果這時剛好出現新的異性，他的內心就可能因此泛起漣漪，出軌只在一念之間。