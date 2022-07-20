新竹縣推動22座特色公園改造，位於竹北市的公24興隆公園日前率先完工，獲得親子好評，第2座特色公園芎林鄉公4水霧自然遊戲場接棒落成，即將啟用，20日辦理試玩活動，邀約鄰近居民搶先體驗。公園以芎林丘陵淺山地形為靈感，設置如夢似幻的水霧設施，降低環境溫度。象徵竹林古道起伏地形的原木跑酷繩索體能設施及繩網滑梯，適合學齡兒童攀爬、挑戰。

22座特色公園改造，從今年年中陸續完工，23日將迎來第2座芎林鄉公4特色公園啟用，主打水霧自然遊戲區、學齡前創意沙坑區、共融親子遊戲區3大區域，園內設置竹縣首創水霧設施，讓孩子可以在夏日中涼爽玩耍。20日舉辦試玩活動，縣長楊文科化身海盜與孩子在迷霧中搶先體驗遊具，實現孩子「好玩的公園就在我家」的夢想。

本次公4水霧自然遊戲場經過縣府舉辦工作坊、說明會等，充分了解在地居民的需求，保留原有天然地形同時，融入鄧雨賢音樂、文林古道、水圳等在地元素，設計分齡、分區的遊戲場，並設置水霧設施，以呈現芎林淺山氤氳雲霧的氛圍，讓孩子在玩樂中打開五感體驗。

該公園總面積4225平方公尺，工程保留原有綠地植披，改善其餘舊有面積，增加綠覆率，栽種喬木、桂竹等景觀植物，設計上以芎林丘陵淺山地形為靈感，在狹長的帶狀公園中，設計出凹地、高低起伏步道，並設置水霧設施降低環境溫度，且呼應鄰近的五座屋圳水圳設施。

公園也以竹林古道起伏地形特色，設計適合學齡兒童攀爬與挑戰的原木跑酷繩索體能設施與繩網滑梯，同時在觀景平台旁設置扭腰器、雙人滑步機，供成人伸展腰部與下肢運動，促進芎林鄉親全齡運動及親子遊戲功能。

試玩活動中，除了少見的水霧設施讓鄉親大開眼界之外，來訪的家長盛讚公園中沙坑細心地設置遮陽設施，一旁附有能夠洗手、腳的洗手檯。育有2子的在地居民曾太太表示，之前都會帶著孩子到竹北公園玩，現在芎林也毫不遜色，擁有很棒的共融式公園，特別的是園內的水霧設施，讓孩子在大熱天盡興玩樂。

縣府推動22座特色公園，其中公4、公1和公3等3座位在芎林，分別主打自然水霧、方口獅、運動為特色。鄉長黃正彪說，在地方鄉親與孩子引頸期盼下，本周六將迎來芎林首座共融式公園，各個年齡層的民眾都能來此休憩，讓芎林人越來越幸福。