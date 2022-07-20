宜蘭縣今天（20日）新增665人確診，累計全縣8萬6190人染疫，宜蘭縣長林姿妙在昨天確診，她今天透過視訊與衛生局長徐迺維連線，主持線上防疫記者會，林姿妙提醒鄉親做好防疫措施，鄉親的關心她都收到了，身體狀況很好，也照常處理公事。

林姿妙是在昨天傍晚感到喉嚨不舒服，經快篩、線上預約診所醫師判定陽性確診，林姿妙在官邸居家照護7天。早上她還透過視訊方式參加縣府模範公務人員及績優人員頒獎典禮，下午3時再透過視訊主持線上防疫記者會。

雖然林姿妙說話時略帶沙啞，但她說，今天身體狀況很好，也照常處理公事，呼籲民眾做好防疫措施，一起努力戰勝病毒。

衛生局表示，今天新增1名死亡個案，是90多歲有慢性病史的女性，累計全縣已有167名確診死亡個案，當中有4成未施打過疫苗，縣府已規畫第21波疫苗快打站，將於22日起陸續提供服務，請尚未完整施打疫苗的民眾前往接種。