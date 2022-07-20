苗栗縣2022年秋黃梨評鑑比賽，20日上午在頭份市農會舉行，總幹事羅清香等展示來自大湖的冠軍秋黃梨。（謝明俊攝）

苗栗縣2022年秋黃梨評鑑比賽，20日上午在頭份市農會舉行，拿下梨王頭銜的秋黃梨。（謝明俊攝）

苗栗縣2022年秋黃梨評鑑比賽，20日上午在頭份市農會舉行，苗栗農改場助理研究員張雅玲進行甜度測試。（謝明俊攝）

苗栗縣2022年秋黃梨評鑑比賽，20日上午在頭份市農會舉行，3名評審在檢視梨的外觀。（謝明俊攝）

苗栗縣2022年秋黃梨評鑑比賽，20日上午在頭份市農會舉行，3名評審試吃。（謝明俊攝）

苗栗縣2022年秋黃梨評鑑比賽，20日上午在頭份市農會舉行，縣府農業處農務科長蕭至惠拆閱密封號碼對照表。（謝明俊攝）

今年度苗栗縣秋黃梨評鑑比賽，20日上午在頭份市農會舉辦，由農改場高接梨達人助理研究員張雅玲等人負責評鑑，今年的秋黃梨受到連續降雨影響，甜度略降，但更適合長輩們食用，果實細緻度不減以往，但產量略減，因此單價較去年高出30元左右，斤級以上大小每台斤約2百元，經過評鑑，今年梨王由大湖鄉梨農黃馨瑩拿下，果肉及甜度都屬上乘。

目前國內高接梨產區以苗栗、台中、宜蘭為主，苗栗更是高接梨的主要產地，目前品項以豐水梨、新興梨為主力，其餘像是秋黃梨、甘露梨及蜜雪梨等，則有後來居上之勢，秋黃梨原產於中國大陸及日本，品質、價格高於豐水梨。據悉，早期苗栗梨農原本有意向日本進口梨穗嫁接，但日本人卻嚴格管控秋黃梨穗出口，不讓台灣民眾吃到品質更好的秋黃梨，梨農改向大陸進口梨穗，秋黃梨開始受到民眾注意歡迎，秋黃梨穗銷台量大增，日人看了眼紅才同意開放秋黃梨穗輸往台灣。

據苗栗縣府農業處專家指出，秋黃梨的甜度高於豐水梨，果肉的細緻度也勝於豐水梨，因此，2者之間價格有相當差別，可以供不同年齡層民眾選用，一般秋黃梨的甜度可以高達14度以上，大陸原產秋黃梨，甚至可以高達16至18度，甜度超過14度的秋黃梨，會帶著特殊的甘蔗香味，果肉入口即化，適合喜甜民眾食用。

由於秋黃梨逐漸受到市場歡迎，栽種的梨農及產量逐漸上升，因此，頭份市農會特別為秋黃梨舉辦全縣評鑑會，透過專家評鑑後提供消費者明確的指引，今年參與秋黃梨評鑑共有66點，梨農分別來自頭份市、三灣鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、三義鄉、銅鑼鄉等地區，經苗栗農改場助理研究員張雅玲等3名評審逐一評選後，選出大湖鄉梨農黃馨瑩獲得特等獎，三灣鄉的陳美如為第1名，頭等共有16名。

張雅玲指出，今年的秋黃梨因受到今年連續降雨影響，以及日照減少等因素，使得甜度較以往略低，但卻適合有血糖顧慮的民眾食用，多數參賽秋黃梨的果肉仍然維持細緻度，果實外型及顏色相當優良，但受到產量降低，以及肥料等原物料漲價影響，今年秋黃梨價格略漲30元，斤級以上的大小，每台斤漲至2百元左右，品質仍舊維持，歡迎喜歡吃梨的民眾可以利用盛產期間購買食用。