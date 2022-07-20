民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波未平，而其中一份碩士論文來自台大國發所，外界十分關注台大審查進度。台大今（20）日表示，校方依據〈國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點〉成立審定委員會，並依程序展開調查，將於2個月內完成審定。

由於林智堅已確定代表民進黨角逐桃園巿長大位，論文門一事牽涉層面甚廣，外界對於台大能否扛得住壓力而完成審查，多有疑慮與質疑。

台大今日再度回應，強調已依據〈國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點〉成立審定委員會。

台大指出，教務處為受理單位，教務處於接獲檢舉案件後，經教務長及教務處人員於4天內完成形式要件審查後，確認是否受理。對於受理之檢舉案件，移請被檢舉人所屬學院於10日內組成審定委員會，並於兩個月內完成審定，其程序應以秘密方式為之。

台大也說明違反學術倫理的行為，乃是根據〈國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點〉，其中包含抄襲、舞弊等。抄襲、舞弊或其他違反學術倫理行為之認定，須經校內相關學院組成之學位論文違反學術倫理審定委員會審定。

台大提到，博、碩士學位論文違反學術倫理之檢舉，檢舉人應以書面載明具體事實，檢附證據，並具署真實姓名、聯絡電話及地址，經查證確為檢舉情事，應即進入處理程序。檢舉人之身分應予嚴格保密。對於匿名檢舉之案件或其他情形之舉發，本校教務處於必要時，得依職權主動處理。