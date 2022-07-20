民進黨新北市長參選人林佳龍今接受YahooTV《齊有此理》網路電視台專訪，他說，陳時中確定參選台北市長後，他來選新北市長，不管是「龍中配」或「中龍配」，都很感動人，大家都以大局為重，不過也笑言，轉折蠻「順時中」，我們沒有固執到非我們不可，但有人要去準備，這些都是可以接交的。

林佳龍自言很難搞，在總統蔡英文多次勸進，認為五、六年級的學運世代，也要輪流上場打拚，他受到感動啟發才決定從參選新北市長。他說，「新北市長這場選舉，不只是林佳龍的選舉，也是執政黨的選舉，執政成績也需要受到考驗，此戰也會連鎖反應影響到2024年。」

因先前表達只選台北市長，不考慮參選新北、台中市長，讓部分綠營支持者不諒解，對於如何說服這些支持者，林佳龍說，這些支持民進黨愛台灣的人，就是心裡覺得很急，認為既然陳時中要選就不要爭，他強調，當時是「備而不爭」，他半個月前才知道陳有意出來選，要不是當時他出來「草船借箭」，不然台北長參選人只有藍、白，這2個月就沒有民進黨的人可以出來抗衡。

林佳龍認為，侯友宜在新北市已努力12年，能力已至極限，且不一定有心於此，大家想到都是2024年，這樣為何要繼續選？市長應該讓他來做做看。

林佳龍表示，此戰非牽制新北市長侯友宜或抗衡侯友宜，要有志氣能選贏，競選團隊已就位，他要在最大的選區、最短時間，打一場精采勝戰。