國民黨台北市長參選人蔣萬安溫和的個性，讓他頻頻遭酸競選策略為佛系打法，甚至被說是「躺平族」。國民黨台北市議員參選人詹為元分析，蔣萬安的團隊應該將他打造成五月天，針對他的人格特質包裝吸引選民，團隊中也不能都是同樣的調性，必須找出適合的攻擊手，才能逐漸找回選戰節奏。

詹為元今（20）日在中天節目《大新聞大爆卦》透露，蔣萬安幕僚向他抱怨，蔣每天行程從早忙到晚，不解為何會被打成「躺平」；他認為，這就是敵方陣營正在貼蔣萬安標籤，「從佛系貼到躺平，就是說你不積極、不認真、躺著選，就是要去塑造這樣的形象」。

詹為元提到，民進黨台北市長參選人陳時中日前被問到大巨蛋議題，僅回「依法行政」4個字，結果綠營竟稱陳沒參加過任何市政卻很懂，但這樣的回答誰答不出來？他認為，此舉就是在造神、造勢，等勢炒起來後再讓蔣萬安、現任台北市副市長黃珊珊互咬，陳時中就可以坐收漁翁之利。

詹為元說，蔣萬安的人格特質，不太可能成為主砲手，他的團隊應該要把他打造成五月天，成為一個很有才華、很有內涵，一講話就會讓粉絲暴動的人，藉此吸引選民；其團隊也應該做好清楚分工，必須要有人扮演攻擊的角色，針對台北市的市政、民眾關心的議題做研究、進攻、論述，才能把選戰節奏找回來。