在高溫侵襲，工業和冷氣大量用電，電力供應日趨吃緊的情況下，傳來供電的好消息，高雄五甲尾滯洪池光電廠20日完成與台電的併聯作業，開始送電，每年可供應約675萬度電，等同減少3,738噸碳排放量，代表政府在綠電的努力與成效。

高雄市政府為改善岡山區長年淹水情形，並推動綠能政策，於五甲尾滯洪池設計初期，便將太陽光電系統設置一併納入規劃。由中租電力科技股份有限公司及進金生能源服務股份有限公司，於滯洪池設計及建置期間，多次與市府溝通協調，共同打造出一個兼顧滯洪、發電及休憩的多元使用空間，大幅提升土地利用價值，亦達成睦鄰及友善環境的目標。同時設立即時發電資訊看板，便利遊憩民眾與機關學校參訪時，了解再生能源的架構與效能。

進金生能源指出，五甲尾滯洪池光電廠裝置容量為4,999.2kWw，每年可供應約675萬度電，約等同減少3,738噸碳排放量、新闢267公頃森林，以及供應1,725戶每年家庭用電量，締造高雄市水面型太陽光電新指標，同時也是中租集團轄下最大型的水面型光電廠。

進金生能源是專門提供太陽能發電、儲能及電力監控管理系統的企業，創立至今已在台灣建置近300座的大型太陽能發電系統、總發電量已超過340GWh。不僅提供一站式全方案規劃服務，更是用長期經營的角度進行太陽能電廠的規劃及經營，進而屢屢獲得政府部門及大型上市企業的信賴，因而成為太陽能發電與能源管理系統的領導品牌。

進金生能源2021年底通過德國萊茵新版TÜV太陽光電維運服務認證，取得台灣最高的二星評級，說明進金生能源不只是邁向標竿奔跑，更重視每一座太陽能發電系統的安全性、發電效能、長期使用、電力儲存、管理系統智慧化。工程團隊在太陽能發電建置及維護的優化上持續努力，進而提供客戶最先進的解決方案，使進金生能源在能源服務的領域裡持續領先。