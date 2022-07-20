交通部觀光局推出悠遊國旅補助，自由行旅客最高每房每晚補助1300元，遇到暑假旺季及疫情趨緩，政策上路後市場反應熱烈，3天已補助近10萬房，也讓外界推測，預算很可能早早用完。

觀光局統計至7月19日止，利用觀光遊樂業3折入園優惠的人次，累計達9萬2229人次，補助金額2300萬3165元，預算使用比例5.75％。觀光局副局長周廷彰表示，入園人數算多，推測與暑假有關，在3折門票吸引下，很多學生喜歡跟朋友一起入園。

自由行住宿方面，至今有9485家業者參加活動，已使用補助房間數接近10萬房。周廷彰坦言，住宿速度比較的熱絡，可能和暑假及疫情舒緩有關，民眾很想出門散心，依以往經驗推估，初期使用數量會比較高，觀光局將持續觀察預算使用情形，也打算在官網推出燈號，提醒大家預算水位。

觀光局不願透露向行政院爭取的55億元預算，如何在悠遊國旅補助中分配，也不願公布預算可能在何時用罄。但據推估，扣除3億多元給觀光遊樂業、約4億元補助遊覽車業，剩餘48億元由團體旅遊補助及國人住宿優惠均分，以自由行配額24億元估算，能用到補助的旅客約185萬人。