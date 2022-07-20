全球景氣進入中後期，衰退預期將使今年全球市場波動增加，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰(Tai Hui)表示，國際油價在未來半年仍將處於100~120美元之間，而美元在全球經濟偏弱的環境下，依然呈現強勢，美元轉弱的前提是全球經濟重回復甦成長軌道；下周FOMC會議，預期將再升息3碼，而之後到年底前還會有約3~4碼的升息空間。

根據摩根大通經濟研究的數據顯示，在美、歐、中三大經濟體中，只有對中國的GDP增長在2023年預期會優於2022年，至於對美國與歐元區的2023年增長預期則會較今年初保守，可見儘管中國經濟在2023年的表現可能略為出色，但這些數據仍低於去年底市場原本的預期。

許長泰表示，美國經濟的現況當前也是喜憂參半，根據統計，美國製造業新訂單指數面臨較高的衰退風險，消費者信心指數也因為通膨而出現明顯下滑，然非農就業人數與服務業指數並沒有出現衰退跡象，所以儘管領先信貸指數與領先經濟指數出現些微的下滑跡象，但未來仍可持續觀察。

許長泰指出，中國經濟已經出現復甦跡象，特別是在主要大城市陸續解封之後，地鐵人流與國內航班也出現明顯的回溫，再加上今年以來中央與地方公債發行的速度較前兩年更快，政策監管也有部分放寬，可見中國經濟正在復甦的軌道上，與美國呈現相反的走勢。

儘管如此，全球經濟仍受到高通膨的影響，已開發經濟體的通膨已快要逼近雙位數，其他新興市場的通膨數值更是在雙位數以上，所以在投資上，也要特別注意美元走強對市場造成的影響。預期美元在下半年還是會維持強勢，惟漲幅可能不如上半年，但只要時間一久，仍會對新興市場資產構成壓力，所以在資產配置上，投資人必然要進行汰弱留強的處置。