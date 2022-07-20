配合中央流行疫情指揮中心6月11日宣布5至11歲兒童第2劑疫苗間隔縮短為4至8周，北市教育局及衛生局持續合作，開設3種兒童疫苗接種管道提供家長選擇，已規畫8月13日於12校開設接種站。

教育局表示，12所學校包含健康國小、光復國小、金華國中、中正國小、忠孝國小、建成國中、西園國小、溪口國小、修德國小、明湖國小、士林國小及關渡國小開設兒童疫苗接種站，提供5-11歲BNT疫苗第1劑、第2劑及6-11歲莫德納疫苗第1、2劑接種，只要是就讀台北市國小及幼兒園5-11歲學生，均可參加本次設站集中接種。

台北市為於111學年度開學前努力提升校園防疫力，及便利家長陪同孩子接種疫苗，教育局偕同衛生局及醫療院所訂於8月13日於12所學校辦理5至11歲兒童莫德納及BNT疫苗1、2劑集中接種，並自即日起至8月1日中午12時開放家長登記預約(預約網址：https：／／forms.gle／VANZSfkcZ8PknNz18)。