賓士控告國內車燈大廠設計侵權，引發「專利權」和「合理消費權益」拉扯，消基會認為，副廠零件應在合理保護專利期限之後，開放「維修免責條款」方能兼顧汽車大廠利益，又能兼顧保護消費者合理權益。

消基會表示，如果世界各國汽車大廠，把原廠汽車上所有的零配件在世界各國全部申請專利權的保護，任何未經汽車原廠同意生產相同零配件的副廠，就會構成侵害汽車原廠的專利權，久之市面上恐不會再有副廠的零件存在，若維修零件被原廠壟斷，市面上恐再也沒有副廠的零件供消費者選擇，修車時也只能以較高費用向原廠購買零配件與維修服務，對消費者而言，無異於不能自由選擇想要消費的產品與自由。

消基會說，此問題在歐美各國也已經討論了許久，歐盟經過長年研究，在《歐盟設計法》內增加「維修免責條款」，把副廠在維修汽車的目的以恢復其原有外觀範圍內，生產與原廠相同的零件排除在侵犯原廠零配件之專利權效力外，有了維修免責條款，副廠就可以生產取代原廠的維修零件、維修廠可以副廠零件進行維修服務，而不用面對侵害專利權的問題。

消基會指出，國外各國已經紛紛在往合理的「維修免責」方向傾斜，以兼顧原廠和消費者權益，反觀國內主管機關反而靠向原廠或根本默不做聲，任由原廠和消費者權益拉扯，這實在有失主管機關的權責和應有的擔當。

消基會主張，專利權是因法律而定的專有權利，只應享有其一定的權限範圍，不能造成專制，形成「霸王條款」，妨害社會的公共利益，呼籲我國也應該限制汽車原廠的專利權或是透過「消費者保護法」增訂「維修免責」相關條款，給予副廠業者生存的空間，讓消費者購入的車輛在一定期間後有副廠零件可供選擇，以免一輩子被原廠汽車業者綁架，方是消費者的合理權益。