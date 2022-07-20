不少人使用通訊軟體聊天，會加入表情符號（emoji），通訊軟體「Slack」日前發現，跨世代交流時，對同一個符號有不同解讀，如桃子及茄子符號在年輕人眼中，具有強烈性暗示，中高齡族群將它視為一般蔬菜水果符號，提醒使用時定要注意，一不小心就成了性騷擾。

據英國《每日郵報》報導，通訊軟體「Slack」針對全球9400名上班族調查發現，不同世代對表情符號（emoji）各自有不同解讀，以「眨眼」符號來說，年輕人會當作「想要做愛的性暗示」，年紀稍長的40歲以上族群會看作是「我在開玩笑」等無傷大雅的意思。

這份調查中顯示，40歲以下有3成的年輕人認為，桃子、茄子符號不適合傳給同事，因為桃子如女性的屁股、茄子則是男性生殖器，其中以茄子符號又被稱為「地表最強性暗示符號」。但針對60歲以上的人來說，有高達6成的人不知道桃子和茄子符號具有性暗示，僅是水果符號罷了。

另外，微笑符號在不同年齡層也有不同解讀，40歲以上人使用時，只是單純想表達自己心情很好、很開心，在年輕人眼裡，卻認為微笑符號皮笑肉不笑，心裡其實藏著憤怒。

該調查的負責人葛瑞絲（Olivia Grace）結論說，表情符號在跨世代會有不同的意思，呼籲使用前一定要慎重，一不小心恐涉及性騷擾。