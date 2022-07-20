台北捷運信義線東延段象山站至廣慈／奉天宮站隧道長約490公尺，開工經過5年多終於貫通，堪稱捷捷30年來最難工程，預計2024年通車。（張立勳攝）

台北捷運信義線東延段象山站至廣慈／奉天宮站隧道長約490公尺，由於地質層複雜不均，淺土層弱軟深層岩盤堅硬，使潛盾機隧道挖掘平均1天僅可推進2公尺，一般土層1天可推進10公尺，開工經過5年多終於貫通，堪稱捷捷30年來最難工程，預計2024年通車。

北捷信義線東延段2016年10月開工，斥資48億2799萬餘元興建，預計明年底完工，2024年經捷運公司穩定性測試，通過初履勘後營運通車。柯文哲今視察潛盾隧道貫通，搭電聯車前往信義線營運儲車隧道未端，步行到剛貫通的東延段隧道。

柯文哲指出，信義線原始設計終點在廣慈／奉天宮站，但因工程太複雜一度暫停，在921大地震後，台北斷層被歸類為非活動性斷層，加上廣慈園區開發，工程才又再繼續，由於信義區公所將搬遷到廣慈博愛園區，加上有1000多戶社會住宅，這也將是以大眾運輸導向的都市發展示範案例。

台北捷運局第二區工程處長陳俊宏表示，廣慈／奉天宮站位在廣慈博愛園區南側的福德街道路下方，鄰近台北盆地邊緣丘陵四獸山，最大挑戰是地質條件複雜，且道路兩側建築只有距離25公尺，但地下車站寬度至少22公尺，捷運站體必須緊鄰兩側建築物挖掘連續壁。

他說，工區地質淺層土壤弱軟，避免大型機具沉陷，加入5000多包水泥使土質變堅硬，下挖至深層出現「大寮層」地質岩盤，年代距今有2200萬年前至2000年前，強度是一般建築物混凝土的4倍，最大厚度超過20公尺，1小時僅挖不到1公分，1天挖掘進度約2公尺，比起一般土層1天可挖8至10公尺是困難許多，堪稱史上最難捷運工程，工程現已進展到59.8％。

捷運局今年5月貫通隧道，信義線東延段以潛盾歲道沿信義路6段到福德街，在廣慈博愛園區前，開挖29公尺設置地下3層的車站，設有2座出入口與廣慈博愛園區行政大樓、社福大樓共構，從車站向東再以潛盾隧道轉沿中坡南路到玉成公園，設置未來延伸段營運調度使用的儲車隧道，路線長度約1.4公里，信義線東延段預計在明年底完工、2024年通車。