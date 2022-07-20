女星李芳雯出道以來拍過多部知名本土劇，早期因為拍過許多內衣廣告，被網友封為「內衣皇后」，57歲的她外型及身材維持得宜，是演藝圈知名美魔女代表，性格直來直往的她，上節目時爆料拍戲時曾被前輩「吃豆腐」，她則是當眾揭發對方惡行。

李芳雯日前上節目《命運好好玩》，提到過去在拍戲時，有一幕必須跟男演員互相擁抱，沒想到對方竟趁機用「下體磨蹭」，讓她氣到表示：「你擁抱就擁抱沒關係嘛，我們入戲OK嘛，你幹嘛用下半身來頂我呢，那我當然當下很不舒服」，接著便當眾揭發惡行「導演他吃我豆腐」，導演聽到當下直接嚇一大跳，因為該名男演員「吃豆腐」行徑相當有名，卻從未有人敢揭發他。

李芳雯上節目爆料拍戲時曾被前輩「吃豆腐」。( 命運好好玩 官方頻道 Youtube)

李芳雯由於感到不受尊重，除了跟導演揭發對方惡行，更揚言不想再跟該名男演員拍親熱戲，接著強調：「如果劇情需要，OK，我接受，但你不可以侵犯到我的那種感覺，你不尊重我是個女生，你上半身是抱，下半身頂我是甚麼意思，我不懂，你就吃我豆腐嘛」，更表示由於之前被吃豆腐的女演員都不敢吭聲，才讓該名男演員食髓知味。

李芳雯表示事後與該名男演員在片場相遇，對方看的出來相當愧疚，都不敢抬頭直視她，自己則是毫無感覺從他面前飄過去，畢竟做錯事情的並非自己，這也讓工作人員大讚帥氣，對此，她則是跟所有人表示：「因為你們都不敢講，仗著他自己是老大哥，他就會更得寸進尺」。