高雄一輛計程車在路口綠燈起步時，旁邊一名頭戴黃色安全帽機車騎士越騎越偏，先撞上計程車頭，又導致另一邊的機車騎士摔車，但這名騎士卻未停留。警方表示，根據路口監視器以及民眾提供的行車紀錄器，以車追人中，初步研判肇責為頭戴黃色安全帽的機車騎士肇事逃逸，詳細肇因將由交通大隊進一步釐清。

一輛計程車行經19日7時54分許，行經三民區九如一路與大順三路口停等紅燈時，右前方一名頭戴黃色安全帽的機車騎士就在綠燈起步時，突然往左偏，先與邱姓計程車司機的計程車右前車頭發生碰撞後，再向右傾斜與另一名林姓機車騎士發生碰撞，林姓女騎士因此摔倒在地，機車還滑行到一旁車道，所幸後方車輛煞的快，沒有撞上。

林姓女騎士還能站起來牽起機車，僅有雙膝擦傷，但頭戴黃色安全帽的騎士卻未停留，繼續沿大順三路南向北方向騎走。經警方到場處理測繪，林姓機車騎士駕駛雙膝擦傷，雙方酒測值皆為零，根據路口監視器以及民眾提供的行車紀錄器，以車追人，已鎖定對象積極追緝中。

警方表示，初步研判肇責為頭戴黃色安全帽的機車騎士肇事逃逸，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。由於該路口上下班期間車流量都相當大，民眾也都說行經時要減速禮讓，警方呼籲，發生車禍時應保留現場，速撥打110通知警察人員處理，維護自身權利；另車禍致人受傷而逃逸，處6月以上5年以下有期徒刑。

肇逃高雄大順路交通大隊