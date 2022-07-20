桃園市交通局針對只有站牌沒有候車亭的站點，將陸續評估建置獨立式候車座椅。（桃園市交通局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市陸續推動市區客運買1送1、轉乘捷運等優惠，乘車人數較升格前大幅提升1.86倍，1年達5929萬搭乘人次，不過有些公車智慧站牌因建置多年，通訊接收不佳影響準確度，另還有些站點只有站牌沒有候車亭，有民眾自行拿舊椅子等公車的狀況。交通局考量近3成搭公車的族群為長者，年底前將汰換、新建300座新式公車站牌、45座候車亭和150座獨立式候車亭，提升搭車環境。

桃園市長鄭文燦20日主持市政會議，由交通局進行桃園市站牌暨候車設施提升計畫及辦理成果專題報告，桃園自2014年至今年5月底，新式公車站牌數量從511處增加至2007處，提升4倍，其中智慧站牌有885處；公車候車亭數量也成長4倍，從117座增加至550座，年底前將再建置新式公車站牌300座、公車候車亭45座與獨立式候車亭150座。

「老舊機台會影響資訊傳送的準確度！」交通局表示，300座新式公車站牌中，有一半為汰舊換新，另一半為新建置設施，另有些公車站點僅有站牌沒有候車亭，民眾會將家中不要的椅子拿到公車站作為候車位，這部分也有針對有特殊狀況的站點建置獨立式候車亭。

交通局說，除設置LED、LCD與電子紙公車站牌，並汰換老舊站牌之外，也會因地制宜於各行政區設置具有地方特色的公車站牌。鑑於公車候車設施增加，桃園更是首創「候車設施風險管理平台」，提升維修管理效率，截至今年5月底，智慧站牌的妥善率已逾9成。

鄭文燦另提及，桃園的智慧化候車設施以5大幹線，包括台一幹線、萬壽幹線、介壽幹線、中豐幹線及春日幹線為重點站位陸續設置，希望智慧化候車設施能達到涵蓋5成乘客的目標。交通局補充，針對5大公車幹線中，候車設施智慧化比率較低的台一幹線、中豐幹線與春日幹線，將於今年達成台一幹線全面智慧化，2024年前完成中豐、春日2條幹線全面智慧化的目標。