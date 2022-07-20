台中陳姓女子與林姓女室友養有1隻倉鼠，但2人搬離該租屋處後，竟把倉鼠留在空無一人的房內，活活餓死任由其腐爛生蛆。台中地院審結，依違反動物保護法判其拘役20日，併科罰金10萬元。可上訴。

判決書指出，24歲陳姓女自於2021年7月間向房東租屋，與林姓女室友一起飼養1隻倉鼠，同年9月間2人搬離該租屋處，卻把倉鼠關在籠內，棄置在租屋處不理會，任由倉鼠餓死並屍體腐爛長蛆。經由附近住戶向房東反映，台中市動保防疫處到場查獲，全案才曝光，並將陳女移送法辦。

對此，陳女於偵訊時坦承犯行，但辯稱倉鼠原先由林女飼養，她也想積極處理，只是家人不讓她把寵物帶回家。

台中地院法官認為，陳女與室友共養倉鼠，理應避免倉鼠遭受虐待或傷害，卻因雙雙搬離住處後無提供食物飲水，導致倉鼠於寵物籠內餓死並腐爛生蛆，依犯動物保護法第25條第1款之違反第5條第2項、第6條規定，使動物遭受傷害，致動物重要器官功能喪失罪，處拘役20日，併科罰金10萬，拘役得依科罰金2萬，罰金得易服勞役100天。可上訴。