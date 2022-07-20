民進黨台北市長參選人陳時中今赴萬華龍山寺參拜，由於在地居民對指揮中心的「破口說」多有不滿，陳時中為此致歉。但國民黨議員徐巧芯批評，陳時中一邊口中說對萬華道歉，但同時卻在龍山寺門口讓人把抗議的市民拖走，根本雙面人。

徐巧芯分析，陳時中今天大動作到龍山寺參拜，但疫情期間衛福部說破口是萬華而非3＋11，陳時中作為指揮官、衛福部長，完全沒有幫萬華人說一句話，現在還好意思到萬華，當然是想幫自己洗白。

徐巧芯質疑，陳時中說任何人有被言詞不精確受傷害要道歉，但卻沒有說清楚道歉的是哪方面的不精確，「是在立院造謠BNT是中國製造？還是衛福部石崇良說萬華是破口？還是說3＋11我已經負責了卻什麼都沒做？還是在記者會媒體發問時叫大家「不要再問」、「居心叵測」？」沒有人知道他到底在為什麼事情道歉，因為他自己沒有說出來。

徐巧芯表示，與此同時，有民眾到現場抗議，卻被人拉出去，陳時中就這樣冷眼看著一動也不動，好像一尊大佛一樣。這就是他對萬華人的「誠意」。

徐巧芯更炮轟，他如果對萬華很不好意思，又為什麼要找范雲（3＋11破口）、林昶佐（萬華立委卻不幫萬華講話）進入競選團隊？這種沒有誠意的道歉，不過就是演戲，誰會相信？