據周三公布的官方資料，英國上個月通膨來到近40年最高水準。該數據將推進英國央行(BoE)在下個月升息50個基點的可能。

英國國家統計局(ONS)表示，六月消費者物價指數為年增9.4%，為自1982年2月以來最高水準，高於五月的9.1%，也高於經濟學家預測的9.3%。

該數據也表明了英國為G7集團當中通膨最嚴重的。周三的數據也將提高英國央行加大升息50基點的可能。

國家統計局指出，汽油價格年增42%，食品價格上升近10%，為推升上月通膨主要因素。

會計協會ICAEW的經濟主管Suren Thiru說，飆升的通膨將讓英國央行很可能在八月升息50個基點；然而過於積極的收緊貨幣政策，將增加經濟衰退風險，無助於解決導致該通膨的全球性因素。

英國國家統計表示，六月核心通膨來到5.8%，低於五月的5.9%，符合路透預期。該數據可能讓英國央行感到放心，他們可能不願意更激進的升息。