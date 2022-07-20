巴克萊銀行今日獲得金管會及經濟部核准設立證券子公司，巴克萊銀行指出，待取得主管機關相關業務許可執照完備，台灣巴克萊證券股份有限公司(BSTL)於今年第三季正式營運。

巴克萊指出，希望藉由成立獨資子公司台灣巴克萊證券，充分運用集團涵蓋全球的企業金融與投資銀行(CIB)專長，以及相關業務觸角，為客戶提供接觸亞太地區與全球重要資本市場的管道以及參與跨國投資的機會。

巴克萊任命現任北亞區宏觀業務銷售主管王鶴璇為子公司董事長，帶領台灣團隊，王鶴璇2007年加入巴克萊台灣銷售團隊，在2011年轉派香港，2016年任命為台灣分銷主管。加入巴克萊前，王鶴璇服務於上海商業儲蓄銀行，負責管理台灣的固定收益投資組合，於2003年正式投身固定收益銷售業務。

巴克萊近年來持續積極布局亞太地區內的重要市場，包括澳洲、中國/香港特別行政區、印度、日本以及新加坡，最近更獲澳洲政府核准成為外國收受存款機構(ADI)。