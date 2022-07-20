桃園市長鄭文燦、桃園市長參選人林智堅遭爆逐桌敬酒，桃園市衛生局各開罰3000元，市議員參選人凌濤又爆料，指餐敘地點是鄭文燦官邸，質疑費用到底誰支出？是否違反行政不中立？對此市府則說，都依照規定辦理。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，市長感謝各界團體、議員、來賓，在官邸慰勞相關人士，是很正常的事，市府也都會依照相關規定辦理。

凌濤昨天爆料，指鄭文燦、林智堅及桃園市勞動局長吳宏國參加餐敘，還沒有遵守防疫規定，參加餐敘逐桌敬酒。桃園市衛生局認為，雖沒有明確訂定自宅相關規定，但為採取嚴格防疫標準，對3人依違反傳染病防制法開罰各3000元。

不過凌濤今天再度質疑，中央流行疫情指揮中心是指餐飲場所不得逐桌敬酒、敬茶，哪有分自宅、餐廳，奉勸衛生局不要為鄭文燦、林智堅創造新解釋，繼續凹。

另，凌濤更質疑，這場餐會是誰的自宅？是否為鄭文燦的市長官邸？最後凌濤從社群網站網友上傳照片，再從該次餐飲背景擺設確認飲宴地點就是鄭文燦官邸的餐廳。他說，如果是市長官邸，水電費誰出？難道不是人民納稅錢嗎？凌濤又說，從林智堅宣布參選至今，辦了幾場了？有沒有用特別費支出？或自掏腰包，有誰贊助，還是林智堅競選辦公室支出的？是否違反行政不中立。