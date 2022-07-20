節能減碳為世界潮流趨勢，台南市致力推動2050年淨零碳排，使用電動運具將是落實低碳綠色運輸相當重要的一環，因此台南市政府長期補助市民新購、換購電動機車，也協助建置能源補充設施，帶動電動機車數大幅增加。Gogoro為提升台南市在地服務量能與品質，持續拓展銷售據點和維修中心，擴建Gogoro台南公園門市，以服務更多車主，同時升級為親子都會概念店，並且是南台灣首間由綠電供電營運的Gogoro銷售據點，即日起開始試營運。

Gogoro產品長彭明義表示：「Gogoro在2022年透過由傳統機車行轉型的授權經銷商來『擴大服務廣度』，同時規劃在都會區創造獨特的消費者體驗-Gogoro城市都會概念店，以實現可持續的智慧城市願景並『增強服務深度』。Gogoro城市都會概念店集結三大要素，從永續出發的100%綠電供應、全系列試乘與主題門市，並發展門市獨特的專屬體驗。全新登場的Gogoro台南公園親子都會概念店，即擁有百坪的Gogoro親子體驗空間，改變民眾對於傳統機車門市的刻板印象，讓親子賞車時可以在兒童嬉樂園地共享快樂時光。」

根據Gogoro車主輪廓調查，Gogoro在台南市的女性用戶比例高於全台平均值近3個百分點，其中最受女性喜愛的經典車款Gogoro 2 Delight的銷量更明顯高於其他城市。Gogoro結合地方門市反饋，瞭解台南市區因歷史沿革，商家密集且街道較小，機車相對便利好停放的特性，成為親子族接送小孩或購物的生活首選交通工具，造就全台南市電動機車截至2022年5月止，數量高達5萬2811輛，顯示台南市政府積極鼓勵民眾選購電動機車，已有卓越成效。

台南市政府秘書長方進呈出席Gogoro台南公園親子都會概念店的試營運活動時表示：「發展永續低碳智慧城市是台南一貫的施政方向，電動機車對環境友善，也有許多智慧功能。我們高度看好電動機車在大台南區域的發展。台南市政府會持續營造友善的電動機車使用環境，因此提供台南市民老舊機車汰購補助最高2.73萬元，新購電動機車補助最高1.7萬元，希望持續鼓勵市民使用電動運具。感謝所有台南市民讓台南市躍升為全台電動車成長速度第一名的城市，加上Gogoro在台南快速拓展多間服務據點，大幅提升在地服務量能，增加市民選購電動機車的意願，這也是公私協力打造低碳家園的最佳典範。特別是Gogoro台南公園門市擴建為親子都會概念店，成為南台灣首間由綠電供電營運的銷售據點，高度結合台南市推動低碳智慧城市的願景。」

打造全新南區首家綠電門市，全新設計的Gogoro台南公園親子都會概念店，踏入後映入眼簾的是近期全新發表的Gogoro Delight專屬主題區，時尚獨特的同色系展車空間，讓妳身處每個角落空間都愉悅，而精心設計的配件牆，擁有豐富的配件讓女性消費者能夠開心選搭。

除了Gogoro台南公園親子都會概念店投入營運外，Gogoro安南北安門市和Gogoro台南健康門市也於近期上線投入在地營運，有望帶動台南在地電動機車銷售和服務量能，讓更多消費者能接觸到電動機車，為永續生活圈盡一份心力。