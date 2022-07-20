美國總統拜登7月中旬出訪中東，希望說服沙烏地阿拉伯增產石油，沙烏地阿拉伯則未做出承諾，外媒則爆料沙烏地阿拉伯進口俄羅斯石油產品，而且今年進口的量還比去年更多，藉此保留下更多未提煉原油，以更高價格在國際市場上銷售，讓美國制裁俄羅斯的策略備受挑戰。

沙烏地阿拉伯是僅次於美國的最大產油國，路透社經由金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）Eikon平台取得的船隻追蹤數據顯示，沙烏地阿拉伯在今年4月到6月，從俄羅斯進口了64.7萬噸石油，比去年同期的32萬噸還要高，2021年全年，沙烏地阿拉伯從俄羅斯進口的石油為105萬噸。

報導指出，多年來沙烏地阿拉伯持續進口俄羅斯石油，除了滿足夏季發電，藉此降低對國內原油提煉產品的需求外，更將未提煉的原油，以更高價格在國際市場上銷售。

報導提及，拜登前往沙烏地阿拉伯，希望就增產石油達成協議，以壓低石油價格，不過他此趟中東行「空手」而回，甚至還被沙烏地阿拉伯潑冷水，包括推動增產石油、組成涵蓋以色列在內的中東安全聯盟等2大目標都失敗。

Kpler高級大宗商品分析師說，西方對俄油實施禁運，雖然歐洲購買的是印度出口的石油，但很可能購買的都是俄國石油的混製品，如果制裁持續，俄國與印度之間的貿易模式恐將越演越烈。