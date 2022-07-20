屏縣府藉由「會呼吸的排灣族石板屋」，一舉躍上國際、勇奪法國建築設計類銅獎殊榮。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

在屏東縣政府支持、與樹德科技大學專業輔導下，三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師，打造「會呼吸的排灣族石板屋」，繼榮獲巴黎設計獎銀獎後，日前更勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD建築設計類銅獎殊榮，再度讓屏東躍上國際。

法國NOVUM DESIGN AWARD所舉辦的國際設計比賽，世界範圍徵集具有領先設計理念與卓越質量作品，徵件項目分為10個不同類別設計領域，依據作品品質、技術性、設計認證和設計分數等嚴格評分標準進行裁定，為傑出的設計者與優秀作品提高國際能見度。

屏東縣長潘孟安表示，縣府自2015年由城鄉發展處培訓社區規畫師，積極根據不同區域地方特色，結合環境保護、文化傳承、社區照顧等需求，開發地方特色資源。

此件作品以雇工購料方式，由社區規畫師林惠珍及林傳馨帶領原民匠師，自2019年分3年進行室內和室外修繕，包括樑柱結構體補強、屋頂石板漏水整修、花台植栽和門片木雕修補繪製，以及室外石板椅修復、象徵部落精神的石柱改建等。

協會自主打造賦予這間會呼吸的排灣族石板屋全新樣貌，除讓巴格達外家族成員們回味舊時光，也讓年輕一輩更能深切感受到部落原始的生活方式和文化意義，更加深傳承教育的重要使命。

潘孟安表示，一直以來秉持著越在地、越國際理念打造屏東品牌，這座石板屋不僅透過保留傳統文化特色留下歷史紋理，也藉由奪下國際大獎，讓世界看到屬於屏東的設計力。