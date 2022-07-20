華梵大學7月25日起推出為期8天的「無人機飛行空拍剪輯班」，除了一般民眾可自費報名，並特別開放9月即將進入華梵大學就讀的準大一新鮮人免費參加。華梵新生等於賺到2萬元課程費，與一張最夯的無人機產業門票！

台灣無人機前景大好，華梵大學今年2月成立雙北地區綜合大學首座無人機學術科專業考場，並規畫開設無人機系統開發、組裝、維修、飛行、考照、產業應用六合一的模組課程，以輔導有興趣的在學生都能於畢業前取得無人機操作證照。

華梵大學在暑假開辦「無人機基本飛行暨空拍剪輯班」，由江明福總教官團隊於國家考場帶領學員實地操課，從定點起降、四面停懸等基本飛行訓練開始學起，再加入航拍攝影構圖運鏡、各式場景拍攝、航拍剪輯後製實作等精彩課程，希望將原本毫無概念的生手，打磨成能輕鬆駕馭無人機飛越天際的菁英飛手。

華梵大學表示，「無人機基本飛行暨空拍剪輯班」開課時間為7月25日至8月4日的周一至周四，為期八整天，課程費2萬元並供住宿，一般民眾皆可報名參加。針對今年透過獨招等管道錄取華梵的準大一新生，更特別享有課程費全免的優惠，在為自己省下2萬元的同時，又能學到時下最夯的無人機飛行空拍職能。