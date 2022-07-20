台灣零售流通業近一年接續投下多枚震撼彈，去年全聯以115億收購大潤發，今年七月初美系量販Costco好市多母公司甫以313億買回台資45％股權成為純外資，19日深夜統一集團以290億收購法商家樂福605％股權，本土量販三雄家樂福、大潤發、愛買就有二家易主，且分別由食品大廠及超商龍頭統一集團、超市龍頭全聯接手，兩大集團競爭態勢已從過去檯面下採購角逐，躍升至量販超市爭霸戰。

業界分析，法系量販業接續撤出，唯獨美系量販COSTCO好市多在台穩如泰山，關鍵在於全球採購、區域採購與自有品牌策略運用；尤其是疫情衝擊供應鏈從全球化轉向區域化，法系量販業進口商品多，在通膨、運價等成本高漲下獲利有壓，不得不轉向區域採購，統一集團在宣布收購家樂福時即明言，將規劃遍布全台的零售據點作為連結中小企業、漁農民的穩定橋樑，結合集團物流配送優勢，將台灣在地優質蔬果、農漁業產品、日用商品順暢無休的供應至全台門市。

物流與通路據點成了統一集團決戰優勢，姑且不論統一食品一條龍從製造到全台零售據點，以統一超7-ELEVEN全台超過6600家門市、全球已躍升一萬家，加上康是美400家、統一時代百貨、統一夢時代購物中心，以及未來家樂福量販與超市至少340家，全台通路據點超過7,000家、全球破萬，制霸全通路生態圈，物流更是近年統一集團加止馬力拓展重心，有物流與通路不怕採購力受阻，甚至有業界與消費者更擔心的是未來商品價格是不是統一說了算？

而全聯收購大潤發經公平會有條件通過後，條件之一當然是價格控管，全聯在超市業市占已逾六成，1千多家門市去年營業額已近1,600億元，22家大潤發未來將透過跨部門溝通平台，整併超市與量販各自專長，以雙品牌並進，期望各自團隊持續發揮對消費市場的實戰經驗與互補性，除了挹注至少250億元年營業額，擴大資源整合，將全聯最擅長的在地農漁產品推向大賣場，加上全聯特有的進貨機制，恐怕也是初入超市量販業界的統一集團短期內無法跟進關鍵。