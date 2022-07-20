桃園市三級棒球隊今年在學生棒球聯賽及選拔賽各層級賽事榮獲佳績，分別由中平國小、新明國中及平鎮高中勇奪國小硬式組、國中硬式組及高中木棒組3座冠軍，締造全國史無前例的三級大滿貫紀錄。桃園市政府20日表揚選手、教練及感謝幕後學校團隊及家長，發出獎勵金及培訓金1420萬元讓選手們無後顧之憂繼續努力。

市長鄭文燦說，桃園三級棒球成績有目共睹，常奪得各大選拔賽代表權，前幾年受疫情影響，國際賽事多暫緩辦理，今年已順利舉行，由新明、仁和、龜山、青溪、光明及大園國中等6校菁英選手組成桃園青少棒聯隊，取得今年U15世界盃棒球錦標賽組訓權，將於9月代表台灣前往墨西哥參賽，市府加碼補助75萬元集訓及出國費用；平鎮高中則勇奪今年王貞治盃全國青棒錦標賽冠軍代表權，將於7月底前往美國德州參加2022年美國小馬聯盟（PONY）帕馬級世界青棒錦標賽。

他也說，美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽改制由縣市單一學校代表我國參賽，今年是改制後的首次比賽，不同以為往由棒協主導及補助的中華代表隊，這次出國參賽是代表桃園替國家爭光，從獎勵金、賽前集訓費到球團26名隊職員的出國旅費，共422萬元由桃園市府全額補助，另贏球建設公司跟三級棒球總顧問張滄彬另外加碼贊助50萬元，表揚活動也替選手們授旗，期盼大家努力為國、為桃園爭光。