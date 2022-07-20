土樹三鶯議員參選人呂家愷與新北市長侯友宜合拍選舉定裝照，加入不同種愛心的元素。（呂家愷提供）

新莊區議員參選人戴湘儀設計電影《當男人戀愛時》的情景，讓新北市長侯友宜變身男主角邱澤霸氣演出。（戴湘儀提供）

新北市長侯友宜18、19日與議員參選人拍選舉定裝照，被視為「侯家軍」的三重蘆洲區議員參選人吳訓孝、土樹三鶯區議員參選人呂家愷及新莊區議員參選人戴湘儀，3人異口同聲表示，已準備好和侯一起並肩作戰，希望市府的政績不要被政治抹黑，讓市政回歸到理性討論。

吳訓孝表示，和市長拍照的氛圍非常開心，不過也是第一次拍選舉定裝照，相較於其他現在的議員學長姐們，不免有點緊張，但是在市長的聊天引導下，他仿佛又回到了在市府工作時和市長的互動，後面拍起來就比較自然了一點。

呂家愷說，首次以參選人的身分和市長合照，在很多動作的設計上都希望更貼近自己的理念，除了必備的傳統手勢外，更加入不同種愛心的元素，包含最近很紅的「半半愛心」，希望在外來形象上多傳遞點愛的能量，不要讓選舉期間總是政治味濃厚。

戴湘儀表示，與市長正式拍照前就非常期待，想呈現有別於以往的競選照，讓大家看到不一樣的自己與市長，所以特別設計電影《當男人戀愛時》的情景，讓市長變身男主角邱澤霸氣演出，她則打出「新莊好湘（ㄆㄤㄆㄤ）」讓選民記住我，用趣味的方式宣傳。