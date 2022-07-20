52歲的馮姓病患是個老菸槍，儘管出現呼吸會喘，無法躺下睡覺，甚至腳腫長達1個月，還是忍住沒有就醫。直到喘不過氣幾近昏厥，家人緊急將病患送到中國醫藥大學新竹附設醫院急診，經診斷，發現病患罹患重度的心臟瓣膜逆流，且已合併心臟腎臟衰竭症候群。經過心臟二尖瓣膜及三尖瓣膜修補手術後，目前病患已經可以躺平睡覺，也不需洗腎，恢復正常生活。

臨床技術上有能力做瓣膜修補的醫師較少，心臟外科主任翁啟峰指出，他會盡可能為病人保留原來的瓣膜，避免置換人工瓣膜。置換人工瓣膜，是把病人本身受損的瓣膜全部卸除，再做置換。翁啟峰解釋，人工瓣膜分為金屬瓣膜及組織瓣膜，就是俗稱的牛心瓣膜或豬心瓣膜。組織瓣膜術後需吃抗凝血劑3個月，而金屬瓣膜則要終身服用抗凝血劑，否則會造成血栓、小中風，甚至瓣膜損壞的風險。

該名送往中醫大新竹附醫搶救的馮姓病患不僅心臟瓣膜瓣葉受損，同時伴隨心臟衰竭及擴大病變的情形。手術由翁啟峰和心臟外科醫師齊修瑜一起施行，主要為二尖瓣和三尖瓣修補手術，把瓣葉受損的部分切割及截修，並將瓣膜連接到健康的心臟區段，維持整個瓣膜從左心室壁到連接的瓣膜環完整接合的狀態，使修補完善的瓣葉能夠完整貼合不再漏血。心臟結構修復後，原先病變擴大、收縮無力的心臟，功能也獲得明顯的改善。

馮姓病患手術後在加護病房時，一度心跳停止10分鐘，家人曾想放棄治療，經由團隊施行主動脈氣球幫浦搶救成功。齊修瑜則強調，馮姓病患瓣膜關閉不全，心臟幫浦沒有力氣，出現衰弱、喘的症狀，嚴重的甚至連躺下來睡覺都有困難，呼籲民眾若有以上症狀，應該儘速就醫，不要一直隱忍，小病拖成大病。

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